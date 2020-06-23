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Протестующие под Белым домом пытались свалить статую бывшего президента

Новости » Происшествия     23.06.2020 - 10:17
Протестующие под Белым домом пытались свалить статую бывшего президента
Фото: протесты возле Белого дома (twitter.com.ebonybowden)

Правоохранители начали разгонять демонстрантов применив слезоточивый газ

Демонстранты в США пытались свалить статую седьмого президента страны Эндрю Джесона, которая находится напротив Белого дома в Вашингтоне. Планы протестующих были сорваны после того, как вмешалась полиция.

Об этом сообщает The Washington Post.

Как сообщается, вчера вечером сотни протестующих обхватили статую на площади Лафайет, пытаясь ее свалить, однако против них выстроились от 150 до 200 полицейских. Правоохранители начали разгонять демонстрантов применив слезоточивый газ.

Протестующие в ответ начали бросать разные предметы. Так, одна женщина попала стулом в полицейского, в результате чего тот упал и был госпитализирован в больницу. Демонстрантам не удалось свалить статую бывшего президента, однако они повредили подножье мемориального комплекса.

Фото: протесты возле Белого дома (twitter.com.rejectfakenews)

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил направить армию, чтобы вернуть контроль над улицами. Также он напоминал, что за вандализм в отношении памятников ветеранам американский закон позволяет отправить виновного в тюрьму на 10 лет.

Отметим, беспорядки в США продолжаются с конца мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, которого задержала полиция. Во время задержания один из полицейских прижал коленом шею мужчины и удерживал, хотя Флойд кричал, что задыхается. В результате во многих американских городах прошли массовые протесты, которые сопровождались насилием и вандализмом.

Напомним, в США во время акции протеста против расизма в Сиэтле был убит 19-летний парень.

Также ранее сообщалось, что Трамп на фоне протестов в стране, возможно, издаст указ, посвященный работе полиции.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Соединенные Штаты Америкипротестдемонстрация
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