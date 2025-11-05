США просят ООН отменить санкции против президента Сирии перед его визитом к Трампу

США подали в Совет Безопасности ООН проект резолюции об отмене санкций против президента Сирии Ахмеда аль-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба. Это происходит накануне запланированного визита сирийского лидера в Белый дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Соединенные Штаты обратились в Совет Безопасности ООН с предложением отменить санкции против президента Сирии Ахмеда аль-Шараа, который в понедельник должен встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.

Проект резолюции, с которым ознакомилось агентство, также предусматривает отмену санкций против министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба.

Пока неизвестно, когда документ могут поставить на голосование. Для его принятия нужно как минимум девять голосов "за" и отсутствие вето со стороны постоянных членов Совета Безопасности - США, Великобритании, Франции, Китая и России.

Вашингтон уже несколько месяцев призывает Совет Безопасности ослабить ограничения по Сирии.