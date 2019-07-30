США просят Германию помочь с защитой от Ирана в Ормузском проливе

Соединенные Штаты Америки просят Германию присоединиться к миссии по обеспечению безопасности в Ормузском проливе. Об этом сообщила представитель посольства США в Германии, передает агентство Reuters.

В посольстве заявили, что попросили Берлин присоединиться к противодействию Ирану.

"Мы формально попросили Германию присоединиться к Франции и Великобритании, помочь обеспечить безопасность в Ормузском проливе и бороться с иранской агрессией", - отметили в дипмиссии.

Представитель посольства при этом не уточнила, о какой именно поддержке Вашингтон попросил Берлин, и идет ли речь об отправке немецких военных кораблей в Ормузский пролив.

Ормузский пролив соединяет Оманский и Персидский заливы, северное побережье пролива принадлежит Ирану, южное - Объединенным Арабским Эмиратам и Оману. Безопасность пролива обеспечивает Пятый флот ВМС США, после задержания британского танкера Британия отправила в эту акваторию фрегат HMS Montrose и эсминец HMS Duncan.

Напомним, 23 июля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что государства из разных регионов войдут в создаваемую Вашингтоном коалицию, которая будет обеспечивать свободу судоходства в Ормузском проливе.

Как писало РБК-Украина ранее, 22 июля занимавшая на тот момент должность премьер-министра Великобритании Тереза Мэй провела экстренное заседание, во время которого обсуждалось, как Лондон должен отреагировать на захват Ираном танкера под британским флагом в Ормузском проливе.

Так, 19 июля Иран задержал в Ормузском проливе танкер Stena Impero, который шел под британским флагом. На борту судна находились 23 человека.