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Верховный суд РФ сегодня рассмотрит жалобу Гриба

Новости » Общество    23.07.2019 - 01:53
Верховный суд РФ сегодня рассмотрит жалобу Гриба
Фото: Павел Гриб (twitter.com informHR)

Грибу назначили наказание в виде 6 лет тюрьмы

Верховный суд России во вторник рассмотрит жалобу на приговор украинскому политзаключенному Павлу Грибу. Об этом сообщают росСМИ. 

Грибу 22 марта в РФ объявили приговор. Российский суд назначил ему наказание в виде 6 лет тюрьмы за подготовку "теракта на выпускном вечере в Сочи".

Украинца задержали 24 августа 2017 года, после чего его содержали в СИЗО Краснодарского края, затем был этапирован в Ростовскую область.Его обвинили в призывах к терроризму и склонению к теракту в Сочи. Якобы через интернет Гриб призывал одну из выпускниц привести в действие самодельное взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня 2017, а затем покинуть территорию РФ. 

Как известно, в политзаключенного серьезные проблеммы со здоровьем, и в российской тюрьме он не получает необходимое лечение. После объявления приговора 22 мая 2019 года Гриб заявил, что начинает голодовку. Однако по состоянию здоровья он держал голодовку до 29 мая, после чего был вынужден прекратить. 

РБК-Украина писало, что Служба безопасности Украины объявила в розыск следователя Федеральной службы безопасности России Павла Карпенюка, который расследовал дело политзаключенного Кремля украинца Павла Гриба.

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