В оточенні Макрона заявили, що американці лише називають себе посередниками, а насправді працюють інакше.

"Вони роблять річ, яка водночас дуже проста і дуже вульгарна: максимізують шанси сильної сторони і мінімізують шанси слабкої, підштовхуючи слабшого прийняти неприйнятні умови", - пояснили в Єлисейському палаці.

За словами співрозмовників радіостанції, американці не просто перестали підтримувати Україну, а й "займаються тим, щоб її потопити".

Макрон хоче, щоб Україна зберегла здатність захищатися і завдавати ударів по Росії. Для цього він закликає передати Києву засоби боротьби з дронами, ракети-перехоплювачі та можливості для ударів углиб території РФ.

Ці питання обговорять 19 листопада на саміті Коаліції охочих у Берліні, куди очікують понад 20 глав держав і урядів.

В оточенні президента також розкритикували французьких політиків, які закликають скоротити допомогу Україні, зокрема партію "Нескорена Франція" і кандидатку в президенти від "Національного об'єднання" Марін Ле Пен. За словами співрозмовників, ті, хто хоче урізати допомогу, грають проти Франції, а не проти України.