США не просто отказались поддерживать Украину, но и топят ее, - окружение Макрона

США не только перестали поддерживать Украину, но и давят на нее, заставляя соглашаться на неприемлемые условия. Такую оценку посредничеству Вашингтона дали в окружении президента Франции Эммануэля Макрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французскую радиостанцию France Inter.
В окружении Макрона заявили, что американцы только называют себя посредниками, а действительно работают иначе.
"Они делают вещь, которая в то же время очень проста и очень пошла: максимизируют шансы сильной стороны и минимизируют шансы слабой, подталкивая слабого принять неприемлемые условия", - пояснили в Елисейском дворце.
По словам собеседников радиостанции, американцы не просто перестали поддерживать Украину, но и "занимаются тем, чтобы ее утопить".
Макрон хочет, чтобы Украина сохранила способность защищаться и наносить удары по России. С этой целью он призывает передать Киеву средства борьбы с дронами, ракеты-перехватчики и возможности для ударов вглубь территории РФ.
Эти вопросы обсудят 19 ноября на саммите Коалиции желающих в Берлине, куда ожидают более 20 глав государств и правительств.
В окружении президента также раскритиковали французских политиков, призывающих сократить помощь Украине, в частности, партию "Непокоренная Франция" и кандидатку в президенты от "Национального объединения" Марин Ле Пен. По словам собеседников, те, кто хочет урезать помощь, играют против Франции, а не против Украины.
Зеленский рассказал, что американцы впервые спросили, согласится ли Украина выйти из Донбасса в обмен на членство в НАТО. Россия же, по данным источников РБК-Украина, на переговорах в Абу-Даби отказалась обсуждать прекращение огня, территории, энергетику и безопасность в Черном море.
Сам Макрон накануне обратился к французам и заявил, что Украина имеет место в НАТО, а те, кто хочет урезать ей помощь, подталкивают ее к несправедливому миру.