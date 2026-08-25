США просили Україну не бити по Москві цими днями: джерело назвало причину

За його словами, США звертались до України з проханням не атакувати Москву цими днями, у зв'язку з тим, що там перебуватиме делегація американських високопосадовців.

Нагадаємо, сьогодні до Москви прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф. Американський літак приземлився в аеропорту "Внуково", після чого столицею РФ проїхав кортеж із дипломатичними номерами США.

За даними Flightradar24, літак прилетів із Риги. Мета візиту американської делегації та склад пасажирів наразі невідомі.

У Кремлі заявили, що нібито не мають інформації про приліт американського борта. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков також сказав, що зустрічей із представниками Білого дому не планувалося.