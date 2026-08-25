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Директор ЦРУ прибув до Москви, - CBS

17:36 25.08.2026 Вт
1 хв
У диктатора заявили, що нібито нічого не знають про приліт американського борта
aimg Валерій Ульяненко
Директор ЦРУ прибув до Москви, - CBS Фото: Джон Реткліфф (Getty Images)
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До Москви прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф. Американський військово-транспортний літак приземлився в аеропорту "Внуково", після чого столицею РФ проїхав кортеж із дипломатичними номерами США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис журналістки CBS News Дженніфер Джейкобс.

За даними сервісу Flightradar24, військово-транспортний літак Boeing C-17 Globemaster III приземлився у Росії, прибувши з Риги.

Невдовзі після посадки повітряного судна в російській столиці помітили колону автомобілів із номерними знаками дипломатичного корпусу США. Офіційні особи наразі не розголошують мету візиту американської делегації та повний список пасажирів на борту.

У речника російського диктатора Дмитра Пєскова заявили, що в Кремлі нібито не володіють інформацією про приліт американського борта. За його словами, будь-яких зустрічей із представниками Білого дому у російського керівництва не планувалося.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні американський військовий літак приземлився в російському аеропорту "Внуково" у Москві.

Завдяки сервісу для відстеження польотів літаків у режимі реального часу стало відомо, що йдеться про американський Boeing C-17 Globemaster III. Також став відомим його бортовий номер - RCH4555.

Літак, який прилетів до Росії, прибув до Риги 23 серпня з авіабази Ендрюс (штат Меріленд) - бази, звідки вилітають літаки президента США Дональда Трампа та інших високопосадовців.

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