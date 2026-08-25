Директор ЦРУ прибув до Москви, - CBS

До Москви прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф. Американський військово-транспортний літак приземлився в аеропорту "Внуково", після чого столицею РФ проїхав кортеж із дипломатичними номерами США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис журналістки CBS News Дженніфер Джейкобс.

За даними сервісу Flightradar24, військово-транспортний літак Boeing C-17 Globemaster III приземлився у Росії, прибувши з Риги.

Невдовзі після посадки повітряного судна в російській столиці помітили колону автомобілів із номерними знаками дипломатичного корпусу США. Офіційні особи наразі не розголошують мету візиту американської делегації та повний список пасажирів на борту.

У речника російського диктатора Дмитра Пєскова заявили, що в Кремлі нібито не володіють інформацією про приліт американського борта. За його словами, будь-яких зустрічей із представниками Білого дому у російського керівництва не планувалося.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні американський військовий літак приземлився в російському аеропорту "Внуково" у Москві.