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США просили Украину не бить по Москве в эти дни: источник назвал причину

18:05 25.08.2026 Вт
1 мин
Что вынудило союзников выдвинуть Киеву неожиданное требование?
aimg Валерий Ульяненко aimg Милан Лелич
США просили Украину не бить по Москве в эти дни: источник назвал причину Фото: Джон Рэтклифф (Getty Images)
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Вашингтон обращался в Киев с просьбой воздержаться от ударов по Москве.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

По его словам, США обращались к Украине с просьбой не атаковать Москву в эти дни, в связи с тем, что там будет находиться делегация американских чиновников.

Напомним, сегодня в Москву прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Американский самолет приземлился в аэропорту "Внуково", после чего по столице РФ проехал кортеж с дипломатическими номерами США.

По данным Flightradar24, самолет прилетел из Риги. Цель визита американской делегации и состав пассажиров пока неизвестны.

В Кремле заявили, что якобы не располагают информацией о прилете американского борта. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков также сказал, что встреч с представителями Белого дома не планировалось.

Отметим, благодаря сервису для отслеживания полетов самолетов в режиме реального времени стало известно, что речь идет об американском Boeing C-17 Globemaster III. Также стал известен его бортовой номер - RCH4555.

Самолет, прилетевший в Москву, прибыл в Ригу 23 августа с авиабазы Эндрюс (штат Мэриленд) - базы, откуда вылетают самолеты президента США Дональда Трампа и других чиновников.

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