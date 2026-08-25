США просили Украину не бить по Москве в эти дни: источник назвал причину
Вашингтон обращался в Киев с просьбой воздержаться от ударов по Москве.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
По его словам, США обращались к Украине с просьбой не атаковать Москву в эти дни, в связи с тем, что там будет находиться делегация американских чиновников.
Напомним, сегодня в Москву прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Американский самолет приземлился в аэропорту "Внуково", после чего по столице РФ проехал кортеж с дипломатическими номерами США.
По данным Flightradar24, самолет прилетел из Риги. Цель визита американской делегации и состав пассажиров пока неизвестны.
В Кремле заявили, что якобы не располагают информацией о прилете американского борта. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков также сказал, что встреч с представителями Белого дома не планировалось.
Отметим, благодаря сервису для отслеживания полетов самолетов в режиме реального времени стало известно, что речь идет об американском Boeing C-17 Globemaster III. Также стал известен его бортовой номер - RCH4555.
Самолет, прилетевший в Москву, прибыл в Ригу 23 августа с авиабазы Эндрюс (штат Мэриленд) - базы, откуда вылетают самолеты президента США Дональда Трампа и других чиновников.