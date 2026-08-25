Вашингтон обращался в Киев с просьбой воздержаться от ударов по Москве.

По его словам, США обращались к Украине с просьбой не атаковать Москву в эти дни, в связи с тем, что там будет находиться делегация американских чиновников.

Напомним, сегодня в Москву прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Американский самолет приземлился в аэропорту "Внуково", после чего по столице РФ проехал кортеж с дипломатическими номерами США.

По данным Flightradar24, самолет прилетел из Риги. Цель визита американской делегации и состав пассажиров пока неизвестны.

В Кремле заявили, что якобы не располагают информацией о прилете американского борта. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков также сказал, что встреч с представителями Белого дома не планировалось.