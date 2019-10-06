США просили помощи у Италии с вмешательством России в выборы

Глава итальянских спецслужб Дженнаро Веккионе в августе встречался с генеральным прокурором США Уильямом Барром и прокурором Джоном Дархэмом в связи с делом о расследовании, связанном с возможным вмешательством России в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

Сообщается, что первая встреча произошла 15 августа в посольстве США в Риме, вторая - 27-го числа.

По данным газеты, Барр и Дархэм интересовались мальтийским профессором Джозефом Мифсудом. Ранее он контактировал с университетом в Риме. Мифсуд якобы и заявил представителю избирательного штаба Дональда Трампа Джорджу Пападопулосу, что у РФ есть компромат на Хиллари Клинтон.

Издание уточняет, что разговор с Мифсудом позволил бы окружению Трампа пролить свет на эту историю и доказать, что идея вмешательства в выборы возникла за пределами США, а сам будущий президент никакого отношения к этому не имел. Однако Мифсуд исчез в 2017 году примерно тогда же, когда Пападопулос был осужден американским судом за дачу ложных показаний ФБР.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявлял, что его не волнует вмешательство Российской Федерации в американские президентские выборы.