США просили допомоги в Італії щодо втручання Росії у вибори

Голова італійських спецслужб Дженнаро Веккіоне в серпні зустрічався з генеральним прокурором США Вільямом Барром і прокурором Джоном Дархемом у зв'язку зі справою про розслідування, пов'язаному з можливим втручанням Росії в американські вибори в 2016 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

Повідомляється, що перша зустріч відбулася 15 серпня в посольстві США в Римі, друга - 27-го числа.

За даними газети, Бар і Дархем цікавилися мальтійським професором Джозефом Мифсудом. Раніше він контактував з університетом у Римі. Міфсуд нібито і заявив представнику виборчого штабу Дональда Трампа Джорджу Пападопулосу, що у РФ є компромат на Хілларі Клінтон.

Видання уточнює, що розмова з Міфсудом дозволила би оточенню Трампа пролити світло на цю історію і довести, що ідея втручання у вибори, виникла за межами США, а сам майбутній президент ніякого відношення до цього не мав. Однак Міфсуд зник у 2017 році приблизно тоді ж, коли Пападопулос був засуджений американським судом за дачу неправдивих свідчень ФБР.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляв, що його не хвилює втручання Російської Федерації у американські президентські вибори.