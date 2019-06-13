ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Экс-советника Трампа вызвали для дачи показаний в Конгресс США

Новости » Политика    13.06.2019 - 19:53
Экс-советника Трампа вызвали для дачи показаний в Конгресс США
Фото: Майкл Флинн (defense.gov)

Майкла Флина намерены допросить в рамках расследования о вмешательстве РФ в выборы президента США

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки направил повестки для дачи показаний двум бывшим соратникам нынешнего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу комитета

Как сообщается, повестки были отправлены экс-советнику Трампа по вопросам национальной безопасности Майклу Флинну и одному из сотрудников предвыборного штаба президента Рику Гейтсу.

В комитете пояснили, что намерены опросить Флинна и Гейтса в рамках продолжения расследования о вмешательстве Российской Федерации и других государств в выборы президента США 2016 года, а также связях американских чиновников с иностранными спецслужбами. Ранее оба они сотрудничали с Министерством юстиции в рамках расследования специального прокурора Роберта Мюллера, однако отказывались давать показания конгрессменам.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Конгрессе США проверяют версию о том, что бывший советник президента Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, тайно продвигал проект частных деловых кругов, направленный на строительство американо-российских АЭС на Ближнем Востоке. 

Кроме того, специальный советник ФБР Роберт Мюллер изучает, какое отношение может иметь Майк Флинн в публикации хакерами электронных писем Хиллари Клинтон российскими хакерами.

Трамп анонсировал безвиз для Польши Трамп заявил, что принял бы от иностранцев компромат на соперника на выборах
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКонгресс СШАДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь