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В США прокомментировали возможный вывод американських войск из Германии

НовостиПолитика    06.07.2018 - 12:41
Фото: Кей Бейли Хатчисон (gettyimages.com)
Фото: Кей Бейли Хатчисон (gettyimages.com)

На территории Германии базируется 35 тыс. американських военных

Посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что никаких обсуждений по выводу войск США из Германии не ведется. Об этом сообщает The Washington Post.

"Речь о регулировании войск в Германии или о чем-то, что может изменить договоренности базирования там, не идет ... Я ничего не слышала по этому поводу", - сказала Хатчисон.

Она уточнила, что Пентагон провел анализ расходов относительно 35 тыс. военнослужащих США, находящихся в Германии в составе НАТО и других миссий, после выражения обеспокоенности президента Трампа об объеме затрат на их присутствие.

Европейские лидеры обеспокоены двухдневным саммитом НАТО в Брюсселе на следующей неделе, после которого состоится двусторонний саммит президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

Трамп критиковал государства НАТО и, в частности Германию за то, что они тратят мало средств из бюджета на оборону.

Напомним,США изучают возможность вывода своих военных из Германии.

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Теги публикации: НАТО, Германия, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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