У США прокоментували можливе виведення американських військ з Німеччини

На території Німеччини базується 35 тис. американських військових

Посол США при НАТО Кей Бейлі Хатчисон заявила, що ніяких обговорень щодо виведення військ США з Німеччини не ведеться. Про це повідомляє The Washington Post.

"Мова про регулювання військ у Німеччині або про щось, що може змінити домовленості базування там, не йде ... Я нічого не чула з цього приводу", - сказала Хатчисон.

Вона уточнила, що Пентагон провів аналіз витрат щодо 35 тис. військовослужбовців США, які перебувають в Німеччині в складі НАТО та інших місій, після висловлення стурбованості президента Трампа про обсяг витрат на їх присутність.

Європейські лідери стурбовані дводенним самітом НАТО в Брюсселі наступного тижня, після якого відбудеться двосторонній саміт президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним в Гельсінкі.

Трамп критикував держави НАТО і, зокрема Німеччину за те, що вони витрачають замало коштів з бюджету на оборону.

Нагадаємо, США вивчають можливість виведення своїх військових з Німеччини.