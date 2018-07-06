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У США прокоментували можливе виведення американських військ з Німеччини

НовиниПолітика    06.07.2018 - 12:41
Фото: Кей Бейлі Хатчисон (gettyimages.com)
Фото: Кей Бейлі Хатчисон (gettyimages.com)

На території Німеччини базується 35 тис. американських військових

Посол США при НАТО Кей Бейлі Хатчисон заявила, що ніяких обговорень щодо виведення військ США з Німеччини не ведеться. Про це повідомляє The Washington Post.

"Мова про регулювання військ у Німеччині або про щось, що може змінити домовленості базування там, не йде ... Я нічого не чула з цього приводу", - сказала Хатчисон.

Вона уточнила, що Пентагон провів аналіз витрат щодо 35 тис. військовослужбовців США, які перебувають в Німеччині в складі НАТО та інших місій, після висловлення стурбованості президента Трампа про обсяг витрат на їх присутність.

Європейські лідери стурбовані дводенним самітом НАТО в Брюсселі наступного тижня, після якого відбудеться двосторонній саміт президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним в Гельсінкі.

Трамп критикував держави НАТО і, зокрема Німеччину за те, що вони витрачають замало коштів з бюджету на оборону.

Нагадаємо, США вивчають можливість виведення своїх військових з Німеччини.

Трамп і Путін можуть домовитися про виведення військ Ірану з Сирії, - Bloomberg Трамп розглядав можливість вторгнення до Венесуели, - Bloomberg
Теги публікації: НАТО, Германия, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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