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Интервью

США изучают возможность вывода своих военных из Германии, - Washington Post

НовостиПолитика    30.06.2018 - 08:54
Фото: здание Пентагона (uk.wikipedia.org)
Фото: здание Пентагона (uk.wikipedia.org)

Речь идет о внутреннем исследования Пентагона

США изучают возможность вывода своих военных из Германии. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Как сообщили источники издания, речь идет о внутреннем исследования Пентагона.

"Пентагон анализирует стоимость и влияние полного или частичного вывода американских войск, дислоцированных в Германии, на фоне растущей напряженности между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на данный момент в Германии дислоцированы 35 тыс. военных из США. В частности, отмечается, что военные США из Германии могут быть передислоцированы в Польшу.

По информации источников издания, возможность вывода военных из Германии в США начали изучать после того, как Трамп проявил интерес к такой идее, поскольку президент США был удивлен числом американских военных, размещенных в Германии. По словам источников издания, на данный момент проводится лишь внутреннее исследование и высшее руководство военного ведомства в этом, по их данным, пока не задействовано. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Министерстве экономики Германии заявили, что санкции США против Российской Федерации не повлияют на строительство газопровода "Северный поток-2". Позже в США заявили, что не давали Германии подобных гарантий.

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Теги публикации: Пентагон, Соединенные Штаты Америки, Германия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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