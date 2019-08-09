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В США прокомментировали возможность вхождения в нормандский формат

Новости » Политика    09.08.2019 - 04:56
В США прокомментировали возможность вхождения в нормандский формат
Фото: Джордж Кент (из открытых источников)

Для изменения нормандского формата необходимо согласие всех сторон

Соединенные Штаты поддерживают усилия президента Украины Владимира Зеленского относительно шагов в направлении мира, но изменение нормандского формата требует согласия всех сторон. Об этом заявил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Мы очень поддерживаем усилия президента Зеленского по осуществлению шагов в направлении мира. Действия украинских военных в Станице Луганской, желание отстроить мост, необходимый для удовлетворения гуманитарных потребностей, демонстрирует намерение нового украинского правительства сделать шаги в правильном направлении", - заявил Кент.

В то же время представитель Государственного департамента добавил, что любой новый формат решения конфликта на Донбассе потребует договоренности всех сторон.

"В отношении нормандского формата из четырех стран - США выразили желание участвовать в решении конфликта на Донбассе. Сейчас эти усилия возглавляет назначенный для проведения переговоров специальный представитель Курт Волкер. Нужна договоренность всех сторон для создания любого нового формата", - заявил он.

Кент также отметил, что Россия должна взять на себя ответственность по соблюдению условий перемирия и выполнения обязательств по Минским соглашениям.

"Трагические события, когда войска, возглавляемые Россиею, в результате ракетного обстрела убили украинских солдат, которые защищали свою землю, указывают на то, что именно Россия должна взять ответственность не только в вопросе соблюдения условий перемирия, заключенного при посредничестве ОБСЕ, но также исполнении своих обязательств, определенных в Минских соглашениях 2014-2015", - сказал он.

Кент также назвал агрессию России против Украины одним из крупнейших конфликтов современной Европы.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину новый формат переговоров с участием лидера США Дональда Трампа.

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