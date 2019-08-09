У США прокоментували можливість входження в нормандський формат

Фото: Джордж Кент (з відкритих джерел)

Для зміни нормандського формату необхідна згода всіх сторін

Сполучені Штати підтримують зусилля президента України Володимира Зеленського щодо кроків у напрямку миру, але зміна нормандського формату потребує згоди усіх сторін. Про це заявив заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Ми дуже підтримуємо зусилля президента Зеленського щодо здійснення кроків у напрямку миру. Дії українських військових у Станиці Луганській, бажання відбудувати міст, необхідний для задоволення гуманітарних потреб, демонструє намір нового українського уряду зробити кроки у правильному напрямку", - заявив Кент.

Водночас представник Державного департаменту додав, що будь-який новий формат вирішення конфлікту на Донбасі потребуватиме домовленості усіх сторін.

"Щодо Нормандського формату з чотирьох країн - США висловили бажання брати участь у вирішенні конфлікту на Донбасі. Зараз ці зусилля очолює призначений для проведення переговорів спеціальний представник Курт Волкер. Потрібна домовленість всіх сторін для створення будь-якого нового формату", - заявив він.

Кент також наголосив, що Росія має взяти на себе відповідальність щодо дотримання умов перемир'я та виконання зобов'язань з Мінських угод.

"Трагічні події, коли війська, очолювані Росією, у результаті ракетного обстрілу вбили українських солдат, які захищали свою землю, вказує на те, що саме Росія повинна взяти відповідальність не лише у питанні дотримання умов перемир'я, укладеного за посередництвом ОБСЄ, але також виконанні своїх зобов'язань, визначених у Мінських угодах 2014-2015", - сказав він.

Кент також назвав агресію Росії проти України одним із найбільших конфліктів сучасної Європи.

Нагадаємо, в липні президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну новий формат переговорів за участю лідера США Дональда Трампа.

