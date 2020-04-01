В США произошли два мощных землетрясения

В американском штате Айдахо произошли два землетрясения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Геологической службы США (USGS).

Сообщается, что первое землетрясение магнитудой 6,5 произошло 31 марта в 23:52 по местному времени (1 апреля в 02:52 по Киеву). Эпицентр стихии залегал на глубине 10 км.

Спустя полчаса в регионе возобновились подземные толчки. Землетрясение, энергетический класс которого составил 4,6, произошло к западу от города Чаллис. Очаг также залегал на глубине 10 км. Данные о погибших и возможных разрушениях не приводятся.

Напомним, в Хорватии в результате сильного землетрясения пострадали 17 человек. В воскресенье в хорватской столице Загребе произошло землетрясение магнитудой 3,5.

Также РБК-Украина ранее писало, что в хорватской столице Загребе произошло два землетрясения, в результате которых были разрушения в центре города

Также 21 марта в Греции произошло землетрясение силой 5,6 балла по шкале Рихтера. Толчки ощущались в Теспротии, Превезе, Янине, Арте, на Корфу и в других регионах страны.