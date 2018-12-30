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В США произошла кибератака на типографию

Новости » Происшествия    30.12.2018 - 01:30
В США произошла кибератака на типографию
Фото: США (tweeter.com/radiosvoboda)

Выпуск крупнейших газет США нарушен

Работа типографии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) нарушена из-за проникновения в ее системы компьютерного вируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По данным агентства Associated Press, приостановлена печать The Wall Street Journal, The New York Times, Los Angeles Times и The San Diego Union-Tribune.

Как сообщается, в субботу не все подписчики получили печатные версии газет, в том числе Los Angeles Times и The San Diego Union-Tribune. В воскресенье издания также, предположительно, будут доставлены не всем.

Отметим, типография принадлежит Los Angeles Times. На сайте газеты сообщается, что речь идет о "предполагаемой атаке с помощью вредоносного программного обеспечения". Проблема зафиксирована в пятницу, технические специалисты занимаются ее устранением, однако этот процесс еще не завершен.

Также нарушен выпуск газет The Wall Street Journal и The New York Times. Их печатают в той же типографии.

Напомним, ранее сообщалось, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо считает, что отправитель посылок с бомбами имел политические мотивы.

Как писало РБК-Украина, мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что ситуация с отправкой по почте посылок со взрывными устройствами является терроризмом.

Также сообщалось, что сотрудники секретной службы США перехватили две подозрительные посылки, которые были отправлены бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон и бывшему американскому президенту Бараку Обаме.

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