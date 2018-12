У США сталася кібератака на друкарню

Фото: США (tweeter.com/radiosvoboda)

Випуск найбільших газет США порушений

Робота друкарні в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США) порушена через проникнення до її системи комп'ютерного вірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За даними агентства Associated Press, припинено друк The Wall Street Journal, The New York Times, Los Angeles Times і The San Diego Union-Tribune.

Як повідомляється, в суботу не всі передплатники отримали друковані версії газет, в тому числі Los Angeles Times і The San Diego Union-Tribune. В неділю видання також, імовірно, будуть доставлені не всім.

Зазначимо, друкарня належить Los Angeles Times. На сайті газети повідомляється, що мова йде про "передбачувану атаку з допомогою шкідливого програмного забезпечення". Проблема зафіксована в п'ятницю, технічні фахівці займаються її усуненням, однак цей процес ще не завершений.

Також порушений випуск газет The Wall Street Journal і The New York Times. Їх друкують в тій же друкарні.

