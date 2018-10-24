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Мэр Нью-Йорка назвал отправку посылок с бомбами попыткой терактов

Новости » Происшествия    24.10.2018 - 21:05
Фото: Билл де Блазио (flickr.com)
Фото: Билл де Блазио (flickr.com)

Он поблагодарил сотрудников службы быстрого реагирования за быстрое урегулирование ситуации

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио в среду, 24 октября, заявил, что ситуация с отправкой по почте посылок со взрывными устройствами является терроризмом, и отметил, что эта угроза нейтрализована. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

"То, что мы видели сегодня - это попытка терроризма, террористического акта, нацеленного на то, чтобы подорвать свободу прессы и лидеров этой страны за счет актов насилия", - сказал он на пресс-конференции.

Он поблагодарил сотрудников службы быстрого реагирования за быстрое урегулирование ситуации.

Напомним, издание NBC, ссылаясь на высокопоставленного чиновника правоохранительных органов, сообщило, что четыре взрывных устройства, которые были присланы Хиллари и Биллу Клинтонам, Бараку Обаме, Джорджу Соросу и в редакцию CNN, связаны.

РБК-Украина также сообщало, что сотрудники секретной службы США перехватили две подозрительные посылки, которые были отправлены бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон и бывшему американскому президенту Бараку Обаме.

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