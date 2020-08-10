В США произошел взрыв, есть жертва и пострадавшие

Фото: место происшествия (twitter.com/BaltimoreFire)

В результате взрыва несколько человек оказались под завалами

В американском городе Балтимор, штат Мэриленд, произошел взрыв нескольких домов. В результате происшествия погиб по меньшей мере один человек, еще трое - пострадали.

Об этом сообщает местная пожарная служба в Twitter.

"Взорвались несколько домов. Не менее пяти человек оказались под завалами, некоторые из них дети... Один человек погиб на месте", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе спасательной операции три человека были извлечены из-под обломков. Их состояние оценивается как критическое.

Еще один человек находится под завалами, спасателям удалось установить с ним связь.

Причины происшествия устанавливаются. Спасательные работы продолжаются.

Photo: Powerful explosion in #Baltimore, a city in the U.S. state of Maryland pic.twitter.com/javvUvsrZy — Voix Du Liban (@VoixDuLiban) August 10, 2020

Watch @NBCNews's broadcast: LIVE: Explosion rocks neighborhood in northwest Baltimore on Monday morning; multiple people reported injured and trapped https://t.co/85vJ4kCllL — Ricardo Rivera (@guilligan1212) August 10, 2020

Enorme explosión sacude un vecindario de Baltimore, en EEUU - https://t.co/f8TvEH127t pic.twitter.com/JilG5UQwVq — ElPortal24 (@ElPortal24) August 10, 2020

Напомним, вечером 4 августа в Бейруте произошел мощный взрыв в порту, погибли более 220 человек.