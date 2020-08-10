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В США произошел взрыв, есть жертва и пострадавшие

Балтимор, Понедельник 10 августа 2020 18:44
В США произошел взрыв, есть жертва и пострадавшие
Фото: место происшествия (twitter.com/BaltimoreFire)
Автор: РБК-Украина

В результате взрыва несколько человек оказались под завалами

В американском городе Балтимор, штат Мэриленд, произошел взрыв нескольких домов. В результате происшествия погиб по меньшей мере один человек, еще трое - пострадали.

Об этом сообщает местная пожарная служба в Twitter.

"Взорвались несколько домов. Не менее пяти человек оказались под завалами, некоторые из них дети... Один человек погиб на месте", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе спасательной операции три человека были извлечены из-под обломков. Их состояние оценивается как критическое.

Еще один человек находится под завалами, спасателям удалось установить с ним связь.

Причины происшествия устанавливаются. Спасательные работы продолжаются.

Напомним, вечером 4 августа в Бейруте произошел мощный взрыв в порту, погибли более 220 человек.

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