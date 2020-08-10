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У США стався вибух, є жертва і постраждалі

Балтимор, Понеділок 10 серпня 2020 18:44
У США стався вибух, є жертва і постраждалі
Фото: місце події (twitter.com/BaltimoreFire)
Автор: РБК-Україна

В результаті вибуху декілька людей опинилися під завалами

В американському місті Балтімор, штат Меріленд, стався вибух декількох будинків. В результаті події загинула щонайменше одна людина, ще троє - постраждали.

Про це повідомляє місцева пожежна служба в Twitter.

"Вибухнули кілька будинків. Не менш п'яти людей опинилися під завалами, деякі з них діти ... Одна людина загинула на місці", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ході рятувальної операції три людини були витягнуті з-під уламків. Їх стан оцінюється як критичний.

Ще одна людина знаходиться під завалами, рятувальникам вдалося встановити з ним зв'язок.

Причини події встановлюються. Рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, увечері 4 серпня в Бейруті стався потужний вибух в порту, загинули понад 220 осіб.

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