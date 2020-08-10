У США стався вибух, є жертва і постраждалі

Фото: місце події (twitter.com/BaltimoreFire)

В результаті вибуху декілька людей опинилися під завалами

В американському місті Балтімор, штат Меріленд, стався вибух декількох будинків. В результаті події загинула щонайменше одна людина, ще троє - постраждали.

Про це повідомляє місцева пожежна служба в Twitter.

"Вибухнули кілька будинків. Не менш п'яти людей опинилися під завалами, деякі з них діти ... Одна людина загинула на місці", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ході рятувальної операції три людини були витягнуті з-під уламків. Їх стан оцінюється як критичний.

Ще одна людина знаходиться під завалами, рятувальникам вдалося встановити з ним зв'язок.

Причини події встановлюються. Рятувальні роботи тривають.

Photo: Powerful explosion in #Baltimore, a city in the U.S. state of Maryland pic.twitter.com/javvUvsrZy — Voix Du Liban (@VoixDuLiban) August 10, 2020

Watch @NBCNews's broadcast: LIVE: Explosion rocks neighborhood in northwest Baltimore on Monday morning; multiple people reported injured and trapped https://t.co/85vJ4kCllL — Ricardo Rivera (@guilligan1212) August 10, 2020

Enorme explosión sacude un vecindario de Baltimore, en EEUU - https://t.co/f8TvEH127t pic.twitter.com/JilG5UQwVq — ElPortal24 (@ElPortal24) August 10, 2020

Нагадаємо, увечері 4 серпня в Бейруті стався потужний вибух в порту, загинули понад 220 осіб.