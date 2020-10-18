В США произошел взрыв в торговом центре, 5 пострадавших

Фото с места происшествия (abc7.com)

В торговом центре в американском городе Харрисонберг в штате Вирджиния произошел взрыв, предположительно из-за утечки газа. В результате пострадали пять человек.

Об этом сообщает ABC News.

Губернатор штата Ральф Нортэм написал в своем Twitter, что власти следят за ситуацией после взрыва газа в торговом центре. Сотрудник находящейся поблизости парикмахерской рассказал, что почувствовал запах газа.

Среди пострадавших трое студентов местного колледжа. Они получили легкие ранения. Двое раненых госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще одного доставили в больницу с легкими ранениями.

На месте происшествия работали 70 пожарных. Начато расследование. Точные причины взрыва еще устанавливаются.

Напомним, ранее в Ираке рядом с дипломатическим представительством США в "зеленой зоне", расположенной в центре Багдада, произошли два взрыва.

Также РБК-Украина писало, что в американском городе Балтимор, штат Мэриленд, произошел взрыв нескольких домов. В результате погибли и пострадали 4 человека.