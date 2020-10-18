У США стався вибух у торговому центрі, 5 постраждалих

Фото з місця події (abc7.com)

В торговому центрі в американському місті Харрисонберг у штаті Вірджинія стався вибух, ймовірно через витік газу. В результаті постраждали п'ять осіб.

Про це повідомляє ABC News.

Губернатор штату Ральф Нортэм написав у своєму Twitter, що влада стежить за ситуацією після вибуху газу в торговому центрі. Співробітник перукарні, яка розташована поблизу, розповів, що відчув запах газу.

Серед постраждалих троє студентів місцевого коледжу. Вони отримали легкі поранення. Двоє поранених госпіталізовані у важкому стані. Ще одного доставили до лікарні з легкими пораненнями.

На місці події працювали 70 пожежників. Розпочато розслідування. Точні причини вибуху ще встановлюються.

Нагадаємо, раніше в Іраку поруч з дипломатичним представництвом США в "зеленій зоні", розташованої в центрі Багдада, сталися два вибухи.

Також РБК-Україна писало, що в американському місті Балтімор, штат Меріленд, стався вибух кількох будинків. В результаті загинули та постраждали 4 людини.