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В США число жертв торнадо возросло до 8

Новости » Происшествия    15.04.2019 - 05:26
В США число жертв торнадо возросло до 8
Иллюстративное фото: торнадо (из открытых источников)

В Техасе торнадо почти полностью уничтожил небольшой город

На юге Соединенных Штатов в результате внезапных паводков и торнадо в штатах Техас и Луизиана погибли по меньшей мере восемь человек, трое из них дети, точное количество жертв пока неизвестно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Согласно сообщению, штормовой фронт прошел дальше и развернулся в сторону больших городов восточного побережья США, что привело к многочисленным жертвам в нескольких штатах.

В Техасе небольшой городок Франклин был почти полностью уничтожен торнадо. В одном из археологических парков торнадо накрыл группу туристов - одна женщина скончалась позже в больнице.

В городе Вест-Монро в Луизиане водяной поток унес 13-летнего мальчика, он погиб; позже полиция нашла еще одного утонувшего человека в машине, которую затопило внезапным паводком.

В штате Алабама погиб рабочий, участвовавший в разборе поваленных ветром деревьев, в штате Миссисипи как минимум один человек погиб и многие были ранены, уничтожены десятки жилых зданий.

Напомним, в Чикаго (США) в двух аэропортах, O'Hare и Midway, отменили более 1000 рейсов из-за снежной бури, обрушившейся на город. 

Число жертв торнадо в США возросло В Техасе из-за торнадо погибло 2 детей
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