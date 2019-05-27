У США стався торнадо, є жертви

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В результаті торнадо в Оклахомі загинули двоє людей, ще 29 постраждали

В американському штаті Оклахома в місті Ель-Ріно пронісся торнадо, в результаті чого загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

За інформацією місцевих рятувальників, ще щонайменше 29 людей отримали травми. Деякі з постраждалих перебувають у важкому стані.

Як повідомили в Національній метеорологічній службі США, швидкість вітру усередині торнадо сягала 264 км / год. Відзначається, що торнадо тривав близько чотирьох хвилин. Стихія зруйнувала частину поселення. Також від торнадо серйозно постраждав двоповерховий мотель American Budget Value Inn. Всі мешканцю мотелю вижили.

Нагадаємо, в квітні на півдні Сполучених Штатів в результаті раптових паводків і торнадо в штатах Техас і Луїзіана загинули щонайменше вісім осіб, з них троє дітей.

У Техасі невелике містечко Франклін було майже повністю знищене торнадо. У місті Вест-Монро в Луїзіані водяний потік забрав 13-річного хлопчика, він загинув. Пізніше поліція знайшла ще одну потонулу людину в машині, яку затопило раптовим паводком.