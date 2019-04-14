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В Техасе из-за торнадо погибло 2 детей

Новости » Происшествия    14.04.2019 - 09:46
В Техасе из-за торнадо погибло 2 детей
Фото: последствия Торнадо в Техасе (twitter.com/ARomero_WX)

В результате торнадо погибло 2 детей, еще минимум 10 человек получили ранения

В городе Франклин штата Техас (США) в результате торнадо погибло по меньшей мере 2 человека, еще минимум 10 человек получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Капитан Алтон Лендерман из офиса шерифа округа Анджелина сообщил, что в результате падения дерева от сильного ветра на автомобиль, который пытался уехать, погибли дети 8 и 3 лет.

В то же время шериф округа Робертсан Джераль Йезак рассказал, что в результате торнадо в городе Франклин были перевернуты мобильные дома, а также повреждены другие сооружение.

Сообщается, что по информации Национальной метеорологической службы, ветер урагана достигал скорости в 225 километров за час.

В данное время спасательные службы продолжают осмотр пострадавших от урагана территорий.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в США из-за торнадо погибли 14 человек. Больше всего в результате торнадо пострадал населенный пункт Борегар (штат Алабама), где разрушены или повреждены большинство домов.

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