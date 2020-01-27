В США произошел пожар на причале, есть пострадавшие

В американском штате Алабама произошел пожар на причале, в результате чего семь человек пропали без вести, еще семеро - были госпитализированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал WAFF.

Как сообщается, пожар начался утром 27 января на стоянке для судов в округе Джексон.

Уничтоженные огнем суда в основном являлись так называемыми "плавучими домами". На месте происшествия работают спасательные отряды из нескольких ведомств.

При этом издание отмечает, что семь человек были доставлены в больницы, еще семеро - числятся пропавшими без вести.

Напомним, 26 января в Калифорнии произошла авиакатастрофа, в результате которой погиб знаменитый баскетболист, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайант. Кроме него на борту вертолета также находились четыре человека - все погибли.

Кроме того, на авиастроительном заводе Beechcraft в городе Уичито (штат Канзас) произошел взрыв. Глава медицинской службы округа Седжвик Джон Галлахер сообщил, что 11 человек после происшествия доставили в больницу, еще четверым оказали помощь на месте. Один из пострадавших получил серьезные травмы.