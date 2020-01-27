У США сталася пожежа на причалі, є постраждалі

В американському штаті Алабама сталася пожежа на причалі, в результаті чого сім осіб пропали без вісті, ще семеро були госпіталізовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал WAFF.

Як повідомляється, пожежа почалася вранці 27 січня на стоянці для судів в окрузі Джексон.

Знищені вогнем суду в основному були так званими "плавучими будинками". На місці події працюють рятувальні загони з кількох відомств.

При цьому видання відзначає, що сім чоловік були доставлені в лікарні, ще семеро - вважаються зниклими без вісті.

Нагадаємо, 26 січня у Каліфорнії сталася авіакатастрофа, в результаті якої загинув знаменитий баскетболіст, дворазовий олімпійський чемпіон, п'ятиразовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (нба Кобі Брайант. Крім нього на борту вертольота перебувало чотири людини - всі загинули.

Крім того, на авіабудівному заводі Beechcraft в місті Уічіто (штат Канзас) стався вибух. Глава медичної служби округу Седжвік Джон Галлахер повідомив, що 11 чоловік після події доставили в лікарню, ще чотирьом надали допомогу на місці. Один з постраждалих отримав серйозні травми.