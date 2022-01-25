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США проінформували Україну про зміст відповіді на пропозиції РФ щодо безпеки, - Держдеп

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Вівторок 25 січня 2022 22:55
США проінформували Україну про зміст відповіді на пропозиції РФ щодо безпеки, - Держдеп Фото: керівник прес-служби Держдепартаменту Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Анна Полисученко

США ще не передали Росії відповідь на пропозиції щодо безпеки. Але вже поінформували про його зміст Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг керівника прес-служби Держдепартаменту Неда Прайса.

"Ми показали їм попередній вигляд документа, щоб отримати їх відгук і врахувати його. Ці відповіді не будуть сюрпризом для НАТО, для Європейського союзу і для України", - заявив Прайс.

У той же час, за словами прес-секретаря Держдепу, американська відповідь на "гарантії безпеки" не стане сюрпризом і для Росії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що НАТО дасть письмову відповідь Росії щодо гарантій безпеки паралельно з США.

Крім того, сьогодні американські ЗМІ розкрили можливий зміст відповіді США на пропозицію РФ щодо гарантій безпеки.

Раніше ми повідомляли, що США відповіли Росії на пропозицію щодо гарантій безпеки.

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