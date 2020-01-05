В США проходят демонстрации против эскалации конфликта в Ираке

Фото: протесты в США (middleeasteye.net)

Протесты проходят в Чикаго, Нью-Йорке, Вашингтоне и других американских городах

Группы протестующих вышли на улицы в Вашингтоне и других городах США в субботу, 4 января, чтобы осудить воздушный удар в Ираке по приказу американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters.

Атака в Ираке убила иранского военного командира Кассема Сулеймани. Также Трампа приказал направить еще около 3000 военнослужащих на Ближний Восток.

"Нет справедливости, нет мира. США прочь войска из Ирака!", - скандировали сотни демонстрантов перед Белым домом, прежде чем отправиться в Трамп Интернешнл Отель, которое расположено нескольких кварталах.

Подобные акции протеста прошли в Нью-Йорке, Чикаго и других городах.

Anti-War Protesters Gather in Front of White House to Denounce Rising Tensions with Iran 'NO WAR ON IRAN': Anti-war protesters gather in front of the White House and in cities across the U.S. to denounce any further escalation of a possible conflict between the United States and Iran after Iranian general Qasem Soleimani was killed by a U.S. airstrike while leaving Baghdad International Airport on the morning of January 3. President Trump announced the strike was intended 'to stop a war, not start one.' Опубліковано NowThis Daily Субота, 4 січня 2020 р.

Солеймани, которого считают вторым самым влиятельным человеком в Иране, был убит во время удара США по его автоколонне в аэропорту Багдада в пятницу в результате резкой эскалации боевых действий на Ближнем Востоке между Ираном и Соединенными Штатами и их союзниками.

Опросы общественного мнения показывают, что американцы в целом были против военного вмешательства США за рубежом. Опрос, проведенный в прошлом году Чикагским советом по глобальным вопросам, показал, что 27% американцев считают, что военные интервенции делают США более безопасными, и почти половина опрошенных считают, что они делают страну менее безопасной.

Напомним, в Ираке заявили о пострадавших в результате взрыва ракеты в "зеленой зоне" Багдада вблизи здания посольства Соединенных Штатов Америки. По данным иракской полиции, в результате обстрела "зеленой зоны" в иракской столице пострадали как минимум 5 человек. О погибших не сообщается.