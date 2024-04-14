У США прогнозують запуск 400-500 дронів і ракет по Ізраїлю, - ABC News

Представники США вважають, що по території Ізраїлю буде запущено від 400 до 500 безпілотників і ракет. ЦАХАЛ має намір спробувати перехопити цілі, перш ніж вони досягнуть неба Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News та CNN.
Високопоставлений американський чиновник сказав ABC News, що, за оцінками США, на Ізраїль буде запущено від 400 до 500 безпілотників і ракет з Іраку, Сирії, південного Лівану та Йемену, але основна частина буде запущена з Ірану.
Повідомляється, що використовуються безпілотники типу "Шахед", такі ж, як і проти України.
За словами ізраїльського військового чиновника, ВПС мають намір спробувати перехопити дрони, перш ніж вони досягнуть ізраїльського неба.
Ізраїль очікує, що з часом Іран може запустити додаткові хвилі безпілотників, і стежить за іншими іранськими активами на предмет додаткових типів атак, додав ізраїльський військовий чиновник.
Увечері в суботу, 13 квітня, Іран запустив по території Ізраїлю сотні безпілотників у відповідь на ракетний удар по іранському консульству в Дамаску.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху записав відеозвернення до громадян держави, в якому заявив, що Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану і відповість тим же.
Наразі ізраїльські військові ідентифікували понад 100 безпілотників, запущених з Ірану. ВПС відстежують безпілотники та готуються до додаткових хвиль атак, які також можуть включати ракети.
Times of Israel з посиланням на 12 канал повідомив, що Ізраїль вже почав перехоплювати іранські безпілотники над Йорданією та Сирією.
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