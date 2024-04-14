UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У США прогнозують запуск 400-500 дронів і ракет по Ізраїлю, - ABC News

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Представники США вважають, що по території Ізраїлю буде запущено від 400 до 500 безпілотників і ракет. ЦАХАЛ має намір спробувати перехопити цілі, перш ніж вони досягнуть неба Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News та CNN.

Високопоставлений американський чиновник сказав ABC News, що, за оцінками США, на Ізраїль буде запущено від 400 до 500 безпілотників і ракет з Іраку, Сирії, південного Лівану та Йемену, але основна частина буде запущена з Ірану.

Повідомляється, що використовуються безпілотники типу "Шахед", такі ж, як і проти України.

За словами ізраїльського військового чиновника, ВПС мають намір спробувати перехопити дрони, перш ніж вони досягнуть ізраїльського неба.

Ізраїль очікує, що з часом Іран може запустити додаткові хвилі безпілотників, і стежить за іншими іранськими активами на предмет додаткових типів атак, додав ізраїльський військовий чиновник.

Початок іранської атаки на Ізраїль

Увечері в суботу, 13 квітня, Іран запустив по території Ізраїлю сотні безпілотників у відповідь на ракетний удар по іранському консульству в Дамаску.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху записав відеозвернення до громадян держави, в якому заявив, що Ізраїль готовий до прямого нападу з боку Ірану і відповість тим же.

Наразі ізраїльські військові ідентифікували понад 100 безпілотників, запущених з Ірану. ВПС відстежують безпілотники та готуються до додаткових хвиль атак, які також можуть включати ракети.

Times of Israel з посиланням на 12 канал повідомив, що Ізраїль вже почав перехоплювати іранські безпілотники над Йорданією та Сирією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль