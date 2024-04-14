В США прогнозируют запуск 400-500 дронов и ракет по Израилю, - ABC News

Высокопоставленный американский чиновник сказал ABC News, что, по оценкам США, на Израиль будут запущены от 400 до 500 беспилотников и ракет из Ирака, Сирии, южного Ливана и Йемена, но основная часть будет запущена из Ирана.

Сообщается, что используются беспилотники типа "Шахед", такие же, как и против Украины.

По словам израильского военного чиновника, ВВС намерены попытаться перехватить дроны, прежде чем они достигнут израильского неба.

Израиль ожидает, что со временем Иран может запустить дополнительные волны беспилотников, и следит за другими иранскими активами на предмет дополнительных типов атак, добавил израильский военный чиновник.

Начало иранской атаки на Израиль