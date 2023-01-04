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У США прогнозують продовження боїв за Бахмут у найближчому майбутньому, - Reuters

Ілюстративне фото: у США вважають, що бої за Бахмут триватимуть у найближчому майбутньому (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бої навколо Бахмута (Донецька область) між українськими та російськими військовими продовжаться і їх результат незрозумілий.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив неназваний високопоставлений представник адміністрації президента США.

За його словами, битви за контроль над Бахмутом між Україною та Росією триватимуть у найближчому майбутньому.

Він зазначив, що результат битв спрогнозувати складно, оскільки "росіяни досягли поступового прогресу" на цьому напрямі.

Нагадаємо, раніше британська розвідка у своєму зведенні зазначила, що російські війська знизили активність у районі Бахмута, тому окупанти не зможуть захопити це місто.

Пізніше спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що російський наступ під Бахмутом ще не досяг своєї кульмінацій, там ведуться активні бої.

При цьому видання The Wall Street Journal писало, що росіяни можуть зосередити свої зусилля на окупації Соледара після невдач під Бахмутом.

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Сполучені Штати АмерикиДонецька областьБахмутВійна Росії проти України