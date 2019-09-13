США профинансировали расширение украинского вещания на Крым и Донбасс

США выделили около 1 млн долларов на оборудование, которое расширит украинское вещание на оккупированный Крым и Донбасс. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, сообщает "Крым. Реалии".

По его словам, USAID вложил почти 1 млн долларов в это оборудование.

"… (оборудование, - ред.) обеспечит качественный украинский контент для более чем 4 млн жителей на юге и востоке Украины, включая около 2 млн человек, которые не имеют доступа к эфирной украинской речи", - заявил Кент.

В то же время, по словам главы отдела теле- и радиовещания Концерна РРТ Леонида Семенченко, Украина уже установила четыре передатчика.

Напомним, ранее сообщалось, что российские вещатели захватили украинские FM-частоты в оккупированном Крыму.

До этого стало известно, что согласно мониторингу правозащитников, который был проведен в марте-апреле 2019 года, РФ полностью или частично глушит сигнал 7 украинских радиостанций в 20 населенных пунктах на севере полуострова. Мониторинг был проведен возле КПВВ "Чонгар" и "Чаплынка" с обеих сторон административной границы.