Российские вещатели захватили украинские FM-частоты в оккупированном Крыму

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На большинстве частот слышны российские станции

В восьми населенных пунктах на севере полуострова все украинские частоты незаконно заняты российскими станциями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".

Также сообщается, что в 11 населенных пунктах украинское FM-вещание зафиксировано частично, однако на большинстве частот слышны российские станции. При этом на подконтрольной Украине территории возле КПВВ "Чонгар" и "Чаплынка" слышен сигнал двух российских радиостанций.

Это подтверждает мониторинг Крымской правозащитной группы, проведенный в мае 2019 года.

Правозащитники с помощью автомагнитол провели мониторинг распространения радиосигнала украинских FM радиостанций в 19 населенных пунктах северного Крыма: города Армянск, Красноперекопск, Джанкой и населенные пункты, расположенные вдоль основных автодорог - Ишунь, Зеленая Нива, Вишневка, Красноармейское, Источное, Новоалександровка, Мартыновка, Соленое озеро, Завет-Ленинский, Ермаково, Придорожное, Предмостное, Заречное, Овощное, Лобаново, Воинка.

Также мониторинг был проведен у КПВВ "Чонгар" и "Чаплынка" с обеих сторон административной границы с оккупированным Крымом.

"Российские власти практически заблокировали украинское FM-радиовещание на полуострове, незаконно захватив украинские радиочастоты и фактически лишив граждан Украины доступа к информации независимых украинских радиостанций", - говорится в сообщении правозащитников.

Также отмечается, что постоянно усиливающаяся информационная изоляция Крыма не только грубо нарушает свободу слова, но и дает оккупирующей державе дополнительные возможности для дальнейшего нарушения прав и свобод человека на полуострове.

"Такие действия должны быть немедленно прекращены, а вещание украинских независимых медиа на полуострове восстановлено, и виновные в незаконном захвате украинских радиочастот привлечены к ответственности", - призывают правозащитники.

Ранее сообщалось, что согласно мониторингу правозащитников, который был проведен в марте-апреле 2019 года РФ полностью или частично глушит сигнал 7 украинских радиостанций в 20 населенных пунктах на севере полуострова.