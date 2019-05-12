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Россия глушит украинские радиостанции в оккупированном Крыму

Новости » Происшествия    12.05.2019 - 12:02
Россия глушит украинские радиостанции в оккупированном Крыму
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Правозащитники провели мониторинг в марте-апреле 2019

Россия глушит сигнал украинских радиостанций в временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

Согласно мониторингу правозащитников, который был проведен в марте-апреле 2019 года РФ полностью или частично глушит сигнал 7 украинских радиостанций в 20 населенных пунктах на севере полуострова. Украинский сигнал глушат российскими радиостанциями.

Так, наблюдатели проверили частоты украинских радиостанций Армия FM, Радио Крым.Реалии, Радио НВ, UA Радио "Проминь", Meydan FM, Перец FM, Стильное и UA: Радио "Культура", которые имеют разрешение на вещание на территории Северного Крыма.

Мониторинг проводился в 20 населенных пунктах оккупированного Крыма, которые расположены вблизи пункта пропуска "Чаплинка". В частности, мониторинг был проведен в Надеждино, Красноармейском, Вишневке, Крепком, Танковом, Пролетарке и Красноперекопске.

"Исходя из результатов мониторинга, можно сделать вывод, что в последнее время оккупационные власти Крыма специально глушат сигнал украинских вещателей в том числе путем включения российских радиостанций на тех же частотах", - отметили правозащитники.

Карта радио

Напомним, в ночь на 9 мая в оккупированном Крыму неизвестные разбили памятник с именами погибших во время Второй мировой войны крымских татар. Накануне памятник был обновлен.

Ранее, в оккупированном Крыму освободили херсонских рыбаков Руслана Кондратюка и Андрея Морозова. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что рыбаки возвращаются в Херсонскую область.

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