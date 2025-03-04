США продовжують надавати Україні розвіддані, - джерела

Жодних змін у наданні розвідданих Україні з боку США станом на зараз не відбулося. Це інша лінія співробітництва, ніж надання озброєння.

Про це РБК-Україна повідомили кілька джерел у військово-політичних колах.

"Що стосується передачі чи обміну розвідувальною інформацією - тут поки жодних змін українські органи ще не відчули, тут поки все, як раніше", - сказав один із співрозмовників видання.

При цьому інше джерело сумнівається, що рішення Адміністрації Трампа про зупинку постачання озброєння - якщо воно почне діяти - взагалі торкнеться розвідданих. Оскільки, за словами співрозмовника, "це інша лінія співробітництва".

Призупинення військової допомоги Україні

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні після сварки з українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Інформацію про це 3 березня підтвердив Білий дім.

Трамп наказав поставити на паузу процес передачі озброєння міністру оборони США Піту Гегсету. Поставки військового обладнання США, яке наразі не перебуває в Україні, будуть призупинені. Зокрема та зброя, яка перебуває в дорозі на літаках і кораблях, або та, що очікує відправки в транзитних зонах у Польщі.

Як писало The New York Times, представник адміністрації Трампа заявив, що Трамп може прийняти рішення про припинення навіть непрямої підтримки України. Така допомога включає інші види військового фінансування, обмін розвідданими, підготовку українських військових і пілотів, а також розміщення центру управління міжнародною допомогою на американській базі в Німеччині.