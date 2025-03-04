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США продолжают предоставлять Украине разведданные, - источники

Украина, Вторник 04 марта 2025 11:31
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США продолжают предоставлять Украине разведданные, - источники Фото: Разведданные продолжают предоставляться Украине Соединенными Штатами (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Никаких изменений в предоставлении разведданных Украине со стороны США по состоянию на сейчас не произошло. Это другая линия сотрудничества, чем предоставление вооружений.

Об этом РБК-Украина сообщили несколько источников в военно-политических кругах.

"Что касается передачи или обмена разведывательной информацией - здесь пока никаких изменений украинские органы еще не почувствовали, здесь пока все, как раньше", - сказал один из собеседников издания.

При этом другой источник сомневается, что решение Администрации Трампа об остановке поставок вооружения - если оно начнет действовать - вообще коснется разведданных. Поскольку, по словам собеседника, "это другая линия сотрудничества".

Приостановление военной помощи Украине

Напомним, президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Информацию об этом 3 марта подтвердил Белый дом.

Трамп приказал поставить на паузу процесс передачи вооружения министру обороны США Питу Гегсету. Поставки военного оборудования США, которое сейчас не находится в Украине, будут приостановлены. В частности, это оружие, которое находится в пути на самолетах и кораблях, или то, что ожидает отправки в транзитных зонах в Польше.

Как писало The New York Times, представитель администрации Трампа заявил, что Трамп может принять решение о прекращении даже косвенной поддержки Украины. Такая помощь включает другие виды военного финансирования, обмен разведданными, подготовку украинских военных и пилотов, а также размещение центра управления международной помощью на американской базе в Германии.

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