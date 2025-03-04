Білий дім підтвердив, що Трамп призупинив військову допомогу Україні, - CNN

У Білому домі підтвердили, що президент США Дональд Трамп призупиняє військову допомогу Україні після сварки з українським лідером Володимиром Зеленським. Штатам необхідно, щоб партнери як і глава Білого дому були зосереджені на мирі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Президент ясно дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо і переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню", - заявив представник Білого дому.

Як пише видання, відповідну інформацію підтвердив увечері (у США ще 3 березня) підтвердив представник Білого дому.

Про яке призупинення йдеться

Нагадаємо, приблизно за годину до коментаря Білого дому, видання Bloomberg, пославшись на джерело в Пентагоні, написало, що Трамп розпорядився зупинити всю військову допомогу Україні. Поставити процес на паузу він наказав міністру оборони США Піту Гегсету.

Йдеться про те, що все військове обладнання США, яке наразі не перебуває в Україні, буде призупинено. Зокрема те знаряддя, яке перебуває в дорозі на літаках і кораблях, або те, що очікує відправки в транзитних зонах у Польщі.

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