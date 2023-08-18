США продовжили тимчасовий захист для українців: названо терміни

При цьому Вашингтон вніс інші зміни, які дозволять іншим громадянам України, які мають на те право, подати заявку на отримання цього статусу.

Продовження тимчасового захисту діятиме з 20 жовтня по 19 квітня 2025 року.

"Триваюче військове вторгнення Росії в Україну та спричинена ним гуманітарна криза вимагають від США продовжувати забезпечувати безпеку та захист українців, які, можливо, не зможуть повернутися до своєї країни. Ми продовжимо надавати підтримку українським громадянам за допомогою цієї тимчасової форми гуманітарної допомоги", - сказав міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас.

Статус тимчасового захисту для українців

З початком війни до країн Європейського Союзу виїхало мільйони українців. Щоб забезпечити їм належний рівень соціального захисту, медичного забезпечення та допустити на ринок праці, уряди країн ухвалили спеціальні закони про тимчасовий захист.

Нормативні документи, зазвичай, ухвалюються на рік, і вже кілька разів продовжувалися.

Водночас Канада та США прийняли спеціальні програми для українських біженців. Так, Федеральний уряд Канади анонсував нову імміграційну програму для українських переселенців. Вона дозволяє возз'єднатися сім'ям, які розділені між двома країнами.

Відповідно до канадсько-української угоди, введеної в дію у березні 2022 року, українці могли приїжджати до Канади, жити та працювати до трьох років. Усі, хто скористався прийнятою програмою, отримали пакет матеріальної допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.