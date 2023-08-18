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США продлили временную защиту для украинцев: названы сроки

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Пятница 18 августа 2023 18:29
США продлили временную защиту для украинцев: названы сроки Фото: США продлили временную защиту для украинцев (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты продлили на 18 месяцев действие временной защиты для украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренней безопасности США.

При этом Вашингтон внес другие изменения, которые позволят другим гражданам Украины, имеющим на то право, подать заявку на получение этого статуса.

Продление временной защиты будет действовать с 20 октября по 19 апреля 2025 года.

"Продолжающееся военное вторжение России в Украину и вызванный им гуманитарный кризис требуют от США продолжать обеспечивать безопасность и защиту украинцев, которые, возможно, не смогут вернуться в свою страну. Мы продолжим оказывать поддержку украинским гражданам посредством этой временной формы гуманитарной помощи", - сказал министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

Статус временной защиты для украинцев

С началом войны в страны Европейского союза выехало миллионы украинцев. Чтобы обеспечить им должный уровень социальной защиты, медицинского обеспечения и допустить на рынок труда, правительства стран приняли специальные законы о временной защите.

Нормативные документы, обычно, принимаются на год, и уже несколько раз продлевались.

В то же время Канада и США приняли специальные программы для украинских беженцев. Так, Федеральное правительство Канады анонсировало новую иммиграционную программу для украинских переселенцев. Она позволяет воссоединиться тем семьям, которые разделены между двумя странами.

В соответствии с канадско-украинским соглашением, введенным в действие в марте 2022 года, украинцы могли приезжать в Канаду, жить и работать до трех лет. Все, кто воспользовался принятой программой, получили пакет материальной помощи.

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