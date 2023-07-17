Канада анонсувала нову програму для біженців з України

Федеральний уряд Канади анонсував нову імміграційну програму для українських переселенців, яка дозволить возз'єднатися сім'ям, які розділені між двома країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News .

"Ми продовжуємо надавати непохитну підтримку сім'ям, розлученим внаслідок цього конфлікту, у тому числі через цей шлях возз'єднання сімей, який допоможе українським сім'ям залишатися разом, коли вони відновлюють своє життя у своїх нових спільнотах у Канаді", - заявив міністр імміграції Шон Фрейзер.

За його словами, право на участь у програмі поширюватиметься на українців, які проживають у Канаді з тимчасовим статусом і мають одного чи кількох членів сім'ї.

В уряді зазначили, що докладніша інформація про нову програму буде опублікована ближче до її запуску 23 жовтня 2023 року. Програма не буде пов'язана із витратами та діятиме протягом одного року.

Канада прийняла понад 100 тисяч українських переселенців

Відповідно до канадсько-української угоди, введеної в дію у березні 2022 року, українці могли приїжджати до Канади, жити та працювати до трьох років. Усі, хто скористалися прийнятою програмою, отримали пакет матеріальної допомоги.

Близько 166 тисяч українців прибули до Канади за спеціальною візовою програмою. За даними уряду, це близько 21% із 800 тисяч екстрених віз, виданих з березня 2022 року.

Українці, які отримали візу за програмою 2022 року, можуть приїхати до Канади до 31 березня наступного року. Після цього ними поширюватимуться стандартні імміграційні заходи. Повідомляється, що у Канаді проживає найбільша діаспора українців за межами України та РФ – понад 1,4 мільйона людей.