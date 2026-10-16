США продовжили дозвіл на операції із заправками російського "Лукойлу"

Санкції США проти "Лукойлу"

США ввели санкції проти "Лукойлу" 22 жовтня 2025 року. Після цього російська компанія виставила свій закордонний бізнес на продаж.

Для проведення угоди Управління контролю за іноземними активами видало окрему ліцензію, дія якої згодом неодноразово продовжувалася.

У квітні 2026 року американська влада вже продовжувала дію винятків із санкцій щодо "Лукойлу".

Минулого разу термін дозволу встановили до 22 жовтня 2026 року.