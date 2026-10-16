США продлили разрешение на операции с заправками российского "Лукойла"

Разрешение распространяется на операции с сетью АЗС "Лукойла" за пределами России, а также с болгарскими структурами компании.

В их числе - Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria и Lukoil Bulgaria Bunker.

Предыдущая лицензия, позволявшая проводить операции с зарубежными автозаправочными станциями компании, действовала до 29 октября 2026 года.