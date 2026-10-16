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США продлили разрешение на операции с заправками российского "Лукойла"

02:00 16.10.2026 Пт
1 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: автозаправка "Лукойла" (Getty Images)

Министерство финансов США продлило до 24 апреля 2027 года действие генеральных лицензий, которые разрешают проводить операции с зарубежными автозаправочными станциями российского "Лукойла" и рядом дочерних компаний в Болгарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Разрешение распространяется на операции с сетью АЗС "Лукойла" за пределами России, а также с болгарскими структурами компании.

В их числе - Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria и Lukoil Bulgaria Bunker.

Предыдущая лицензия, позволявшая проводить операции с зарубежными автозаправочными станциями компании, действовала до 29 октября 2026 года.

Санкции США против "Лукойла"

США ввели санкции против "Лукойла" 22 октября 2025 года. После этого российская компания выставила свой зарубежный бизнес на продажу.

Для проведения сделки Управление по контролю за иностранными активами выдало отдельную лицензию, действие которой впоследствии неоднократно продлевалось.

В апреле 2026 года американские власти уже продолжали действие исключений из санкций в отношении "Лукойла".

В предыдущий раз срок разрешения установили до 22 октября 2026 года.

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