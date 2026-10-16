ua en ru
Пт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

США продлили разрешение на операции с заправками российского "Лукойла"

02:00 16.10.2026 Пт
1 мин
aimg Юлия Маловичко
США продлили разрешение на операции с заправками российского "Лукойла" Фото: автозаправка "Лукойла" (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Министерство финансов США продлило до 24 апреля 2027 года действие генеральных лицензий, которые разрешают проводить операции с зарубежными автозаправочными станциями российского "Лукойла" и рядом дочерних компаний в Болгарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Разрешение распространяется на операции с сетью АЗС "Лукойла" за пределами России, а также с болгарскими структурами компании.

В их числе - Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria и Lukoil Bulgaria Bunker.

Предыдущая лицензия, позволявшая проводить операции с зарубежными автозаправочными станциями компании, действовала до 29 октября 2026 года.

Санкции США против "Лукойла"

США ввели санкции против "Лукойла" 22 октября 2025 года. После этого российская компания выставила свой зарубежный бизнес на продажу.

Для проведения сделки Управление по контролю за иностранными активами выдало отдельную лицензию, действие которой впоследствии неоднократно продлевалось.

В апреле 2026 года американские власти уже продолжали действие исключений из санкций в отношении "Лукойла".

В предыдущий раз срок разрешения установили до 22 октября 2026 года.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
Убийцы обнаглели. Сибига жестко ответил Лаврову на отказ от прекращения огня
Убийцы обнаглели. Сибига жестко ответил Лаврову на отказ от прекращения огня
Аналитика
Склады забиты, а ценники растут: почему падение цен на зерно не удешевит хлеб и масло
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Склады забиты, а ценники растут: почему падение цен на зерно не удешевит хлеб и масло