США продовжать ускладнювати продаж іранських озброєнь до Росії

США мають намір вживати агресивних заходів на тлі повідомлень про те, що Іран постачає безпілотники Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника глави пресслужби Держдепартаменту США Веданта Патела.
"Ми продовжимо робити агресивні практичні кроки, щоб ускладнити продаж цих озброєнь", - заявив Пател.
За його словами, мова йде про санкції та заходи експортного контролю щодо причетних до цього.
"США мають широкий набір заходів для порушення продажів іранських озброєнь", - додав Ведант Пател.
При цьому він не пояснив, коли можуть бути введені подібні обмеження.
Нагадаємо, що в серпні у Білому домі підтвердили передачу Іраном безпілотників Росії.
Також стало відомо, що США готують санкції проти Ірану через постачання Росії зброї.
Вранці 17 жовтня російські війська атакували Київ дронами-камікадзе "Shahed-136", закупленими у Ірану. Вибухи було чути у Шевченківському районі міста. Один із дронів потрапив до житлового будинку.
Крім того, іранські дрони завдали ударів по Миколаєву. Там безпілотник атакував цистерни із олією на території підприємства.
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