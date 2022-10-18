США продолжат усложнять продажу иранских вооружений в Россию

"Мы продолжим делать агрессивные практические шаги, чтобы усложнить продажу этих вооружений", - заявил Пател.

По его словам, речь идет о санкциях и мерах экспортного контроля в отношении причастных к этому.

"США имеют широкий набор мер по нарушению продаж иранских вооружений", - добавил Ведант Пател.

При этом он не объяснил, когда могут быть введены подобные ограничения.