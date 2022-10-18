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США продолжат усложнять продажу иранских вооружений в Россию

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Вторник 18 октября 2022 22:23
США продолжат усложнять продажу иранских вооружений в Россию Фото: США продолжат усложнять продажу иранских вооружений в Россию (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

США намерены принимать агрессивные меры на фоне сообщений о том, что Иран поставляет беспилотники России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы пресс-службы Госдепартамента США Веданта Пателла.

"Мы продолжим делать агрессивные практические шаги, чтобы усложнить продажу этих вооружений", - заявил Пател.

По его словам, речь идет о санкциях и мерах экспортного контроля в отношении причастных к этому.

"США имеют широкий набор мер по нарушению продаж иранских вооружений", - добавил Ведант Пател.

При этом он не объяснил, когда могут быть введены подобные ограничения.

Напомним, что в августе в Белом доме подтвердили передачу Ираном беспилотников России.

Также стало известно, что США готовят санкции против Ирана из-за поставок России оружия.

Утром 17 октября российские войска атаковали Киев дронами-камикадзе "Shahed-136", закупленными у Ирана. Взрывы были слышны в Шевченковском районе города. Один из дронов попал в жилой дом.

Кроме того, иранские дроны нанесли удары по Николаеву. Там беспилотник атаковал цистерны с подсолнечным маслом на территории предприятия.

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